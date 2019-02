Fortsetzung in reduzierter Form

„Wir sind uns einig, dass niemand von uns Rudolf Holtkamp in seiner Rolle als Sprecher und Hauptorganisator ersetzen kann und dass keiner allein die Führung der Gruppe übernehmen will. Ebenso sind wir uns aber auch einig, dass das Sozialseminar eine Institution für Lienen und Kattenvenne ist und es uns allen unverzichtbar erscheint“, erläutert Dr. Anja Oetmann-Mennen , die Rudolf Holtkamp in den vergangenen Jahren maßgeblich unterstützt hat.

Daher werde man versuchen, „in einer etwas reduzierten Frequenz“ mit zunächst drei oder vier Veranstaltungen im Jahr das Sozialseminar im Sinn von Rudolf Holtkamp weiter am Leben zu halten.

„Ideen hatten wir Ende 2018 schon wieder viele. Die Umsetzung verlangt jedoch viel Engagement und Menschen, die sich um die vielen Dinge hinter diesen Veranstaltungen kümmern“, betont Anja Oetmann-Mennen. Darum freue sich das Kuratorium über jedwede Unterstützung – sei es mit Ideen oder konkreten Vortragsthemen und Hinweisen auf mögliche Referenten.

Im ersten Halbjahr ist eine szenische Lesung „Zum Gemeinwohl“ im Kirchsaal der evangelischen Kirche in Lienen geplant mit Texten von Joseph Beuys, Papst Franziskus, José Porfirio Miranda und Dorothee Sölle. Vortragende sind Professor Wolfgang Seyfert aus Osnabrück und sein Team.

Kommentar Weitermachen! ...

Konzerte, Comedy und Kabarett oder auch diverse Kurse werden alle Nase lang angeboten. Wenn auch nicht immer direkt in Lienen oder Kattenvenne, dann doch zumindest in der näheren Umgebung – mit unterschiedlichem Erfolg.

Fast immer ein volles Haus kann das evangelische Sozialseminar vorweisen. Und das, obwohl die Themen auf den ersten Blick alles andere als leichte Unterhaltung versprechen.

Aber vermutlich ist genau das der Schlüssel zum Erfolg: Mal nicht an der Oberfläche kratzen, sondern Themen von gesellschaftspolitischer Relevanz aufs Tapet bringen und in einen tiefergehenden und zuweilen auch kritischen Diskurs eintauchen.

Man kann das Kuratorium nur ermuntern, dieses Erbe des verstorbenen Dr. Rudolf Holtkamp anzutreten und das Sozialseminar weiterzuführen. Wer sonst sollte das tun? Die große und treue „Fangemeinde“ zeigt, dass solche Räume zur Information inklusive Diskussion gebraucht werden. Und die Erfahrung lehrt, dass solche Institutionen meistens in der Versenkung verschwunden bleiben, wenn man sie erst einmal dorthin verabschiedet hat. (msc)

Dieser thematische Abend in der Reihe „Spiritualität – Mystik – Meditation“ wurde maßgeblich noch von Rudolf Holtkamp organisiert und soll auch im Zeichen des besonderem Gedenkens an ihn stehen. Der Termin steht noch nicht fest.

In der Reihe „Zukunftswerkstatt“ wird sich das evangelische Sozialseminar mit der „lebendigen Gestaltung der Demokratie“ befassen. Der Verein „es geht LOS – Demokratie Innovation e.V.“ möchte das Instrument der sogenannten Bürgerräte bekannt machen und umsetzen. Ilan Siebert wird bei der zweiten geplanten Veranstaltung in diesem Jahr erklären, was Bürgerräte sind und wie sie funktionieren.