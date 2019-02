In den vergangenen Jahren standen jeweils rund 100 verschiedene Aktionen im Ferienkalender. „Um weiterhin ein breit gefächertes Angebot zusammenstellen zu können, sind neben den bekannten Veranstaltern auch neue Anbieter willkommen“, appelliert Anja Schmidt von der Tourist-Information an die Bereitschaft von ortsansässigen Vereinen, Institutionen und Unternehmen, sich zu beteiligen. „Egal ob künstlerisch, sportlich, handwerklich oder informativ, alles was Kindern Spaß macht, kann angeboten werden.“

Wer eine entsprechende Idee hat und diese gerne beim Ferienprogramm umsetzen möchte, sollte zur Informationsveranstaltung kommen, die am Mittwoch, 6. März, ab 18 Uhr im Haus des Gastes stattfindet. Abgabeschluss für alle Angebote ist der 1. April.

Schmidt weist darauf hin, dass eine Beteiligung am Ferienprogramm aber auch ohne den vorherigen Besuch der Informationsveranstaltung möglich ist.