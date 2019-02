In seinem interessanten und reichlich bebilderten Vortrag ging Jürgen Schneiders vom Verein Naturgarten zuerst darauf ein, wie man Wildbienen und andere Insekten in seinen Garten locken kann. Drei Dinge sind dafür notwendig: geeignete Stellen, um die Brut ablegen zu können, ein geeignetes Nahrungsangebot und bei Wildbienen Material zum Verschließen der Brutlöcher. Letzteres sei im ländlichen Raum kein Problem. Beim Nahrungsangebot komme es jedoch auf heimische Pflanzen an. Viele hochgezüchtete oder exotische Pflanzen sähen zwar schön aus, böten aber den Insekten keine Nahrungsgrundlage.

Um gerade Wildbienen Möglichkeiten zur Ablage der Eier zu bieten, greifen viele Gartenbesitzer auf Insektenhotels zurück. „Leider sind viele der käuflich zu erwerbenden Produkte wenig geeignet“, so der Referent. Wie es richtig geht, zeigte er an einigen Mustern, die von den Besuchern des Abends genau unter die Lupe genommen wurden.

In einem Baum, an einem Zaun oder auch an der Hauswand seien richtig gebaute Exemplare schnell mit Larven besetzt und verschlossen. Im nächsten Jahr könne man sich dann über Wildbienen verschiedenster Arten freuen, führte Schneiders weiter aus.

Schließlich wandte sich der Referent der Frage zu, wie man einen Rasen in eine naturnahe Wiese verwandelt. Eigentlich nicht schwer. Man müsse nur das Mähen anpassen, einmal nach der Blüte der Margeriten, einmal Ende September, und ansonsten der Natur ihren Lauf lassen. Viele konkrete Tipps und Hinweise gab es auf Fragen zu diesem Thema. Das Gute daran: Man müsse ja nicht gleich seinen ganzen Garten ummodeln. Schon ein kleiner Streifen, ja sogar ein Quadratmeter, den man umbreche und in dem man eine Samenmischung eines anerkannten Lieferanten einsäe oder einfach sich selbst überlasse, entwickele sich bei nur zweimaligem Mähen im Jahr zu einem Stück wertvoller Natur, die vielen Insekten Nahrung und Unterschlupf biete.

Wer sich die Antworten auf die vielen Fragen und praktischen Tipps, angereichert durch Beispiele aus seinem eigenen Garten, nicht merken konnte, den verwies der Referent auf die Homepage des Vereins (www.naturgarten.org).

Mit einem Stück heimischer Natur, nämlich fünf Litern Apfelsaft von den Bäumen aus Meckelwege, bedankte sich Adelheid Kubitz-Eber, Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen, bei Jürgen Schneiders für den informativen Abend. Dass dieser den Anwesenden gut gefallen hatte, zeigte sich auch an dem gut gefüllten Spendenschweinchen, dessen Inhalt dem Naturgarten zugute kommt.