Spannhoff wird die Auszeichnung für seine „bürgernahe Heimat- und Geschichtsarbeit im Nordmünsterland“ verliehen, heißt es einer Pressemitteilung des LWL. „Christof Spannhoff ist ein ausgewiesener Landeshistoriker, der ehrenamtlich mit außerordentlichem Engagement die westfälische Landesgeschichte, vor allem die des Nordmünsterlandes erforscht und seine Ergebnisse vielen Lesern und Zuhörern vermittelt“, heißt es in der Begründung des Rates für westfälische Landeskunde. „Die Liste seiner Publikationen ist beeindruckend, die thematische und epochale Breite ist bewundernswert. Er verbindet in seinen Beiträgen den neuesten Stand der Forschung mit landesgeschichtlichem Interesse. Er hat nicht nur die Fachwissenschaft im Auge, sondern es geht ihm auch um geschichts- und heimatinteressierte Bürger“, so der Rat weiter.

Spannhoff hat an der Universität Münster Geschichte und Deutsch studiert und promovierte 2013 mit der Dissertationsschrift „Leben ohne die Toten“, in der er die Friedhofsverlagerungen im Kreis Tecklenburg von 1789 bis 1890 behandelte. Seit 2013 ist Spannhoff wissenschaftlicher Mitarbeiter des Instituts für vergleichende Städtegeschichte Münster.

Seit seiner Studienzeit hat Spannhoff zu seiner Heimatregion, dem Tecklenburger Land, und zu seinem Heimatort Lienen geforscht. Er arbeitet heute ehrenamtlich als Vorsitzender der Forschungsgemeinschaft zur Geschichte des Nordmünsterlandes, im Vorstand des Kreisheimatbundes Steinfurt und als Mitglied in der Volkskundlichen Kommission für Westfalen des LWL.