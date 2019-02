„Auch eingeweihte Kattenvenner, die im Zwielicht um die Ecke Schweger Straße/Gartenstraße kommen, bleiben oft für einen Moment erschrocken stehen: Sie sehen sich plötzlich ausgewachsenen Raubkatzen gegenüber. Der Schreck währt jedoch nur Augenblicke und man erinnert sich, dass der Kattenvenner Dschungel im geschlossenen Raum stattfindet. Besser gesagt: im Schaufenster des Trophäenhauses Sonntag .

In letzter Zeit hocken hinter Sonntags Scheiben immer öfter Großpräparate in Angriffspose. Das Trophäenhaus schafft sie an für den neu eingeführten Verleih-Dienst. Präparate aller Art und Größen sind im Trophäenhaus Sonntag zu sehen, zu kaufen oder neuerdings auch zu mieten.

Wer sein Geschäft oder seine Wohnung mit Präparaten dekorieren will, kann sich in Kattenvenne das Requisit seiner Wahl aussuchen: ob eine Krähe für 50 Pfennig pro Tag oder einen kompletten Mähnen-Löwen für täglich 22 DM, ein simples Haushuhn für 0.80 DM oder einen Kaffernbüffel für 20 DM pro Tag – die ausgefallensten Wünsche erfüllt das Trophäenhaus, das im gesamten Bundesgebiet Hotels, Kaufhäuser oder Autofirmen für deren Werbezwecke von der Großkatze bis zum Eisbärfell alles liefert. Aber auch heimische Geschäfte besorgen sich in Kattenvenne Dekorationsmaterial, wenn es statt eines Adlers auch meist bei Bussarden oder Fasanen bleibt.

Die Idee zu diesem Verleih-Dienst kam Gebhard Sonntag, als sich im Rahmen der 250-Jahre-Feier der Stadt Lengerich Geschäftsleute mit der Bitte an ihn wandten, Präparate für Dekorationszwecke zur Verfügung zu stellen. Seine Erfahrung mit dieser neuen Einrichtung: ,Es ist echt eine Marktlücke.‘“