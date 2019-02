Daneben werden gut erhaltenes Spielzeug, Kinderwagen, Kindersitze sowie Fahrzeuge für Kinder angeboten. Auch Bettwäsche und vieles mehr rund ums Kind sowie Umstandsmode steht zum Verkauf. Für Schwangere mit Mutterpass ist der Einlass bereits ab 12 Uhr. Das Team der Zwergenwelt übernimmt den Verkauf der in Kommission genommenen Waren.

Jeder, der etwas verkaufen möchte, wird gebeten, sich per E-Mail (zwergenwelt-kattenvenne@web.de) zwischen dem 1. März und 15. März, möglichst frühzeitig, anzumelden. In der Folge gibt es weitere Informationen.

Am Freitag, 22. März werden von 17 bis 17.30 Uhr die Waren angenommen (maximal 60 Bekleidungsstücke pro Teilnehmer). Die Ausgabe der nicht verkauften Waren und die Auszahlung der Erlöse an die Anbieter findet am Samstag, 23. März, von 17.30 bis 18 Uhr statt. 20 Prozent des Verkaufserlöses sowie die Einnahmen aus der Cafeteria kommen dem evangelischen Kindergarten in Kattenvenne zugute.