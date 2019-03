Die letzten zehn Mark ausgegeben

Seit einer halben Stunde stöbert Julian Peters schon in den Regalen, läuft zwischen den verbliebenen Gesellschaftsspielen, Puzzeln, Lego- und Playmobil-Figuren, Wasserpistolen und Stickern hin und her. „Ich kann mich nicht entscheiden. So wie früher“, schmunzelt der 28-Jährige. Er ist derjenige, der gleich der letzte Kunde im Lausbup sein wird, bevor das Spielwarengeschäft an der Hauptstraße für immer schließt.

Es ist Donnerstagabend, viertel vor sechs: Noch will die Schlange an der Kasse kein Ende nehmen. Wie schon die ganze Woche über, scheint in diesem Moment jeder noch einmal ein paar liebe Worte oder kleine Präsente loswerden beziehungsweise ein letztes Erinnerungsstück aus dem Lausbup mit nach Hause nehmen zu wollen. Der finale Akt aber ist Julian vorbehalten – er war vor 19 Jahren schließlich auch der erste Kunde.

Einen Geschenkgutschein über zehn Mark hatte der mittlerweile verheiratete Lienener damals bei Doris Meier für seinen Kumpel Jan zum neunten Geburtstag gekauft. Und exakt diese zehn Mark wandern in wenigen Minuten noch einmal in die Kasse des Spielwarengeschäfts. Die Inhaberin hatte besagten Geldschein über all die Jahre aufgehoben und Julian vor einigen Wochen in einem Brief gebeten, dieses Geld noch einmal auszugeben.

„Als ich das gelesen habe, habe ich wirklich schlucken müssen“, bekennt der junge Mann und schiebt hinterher: „Schließlich stirbt mit dem Aus des Lausbup‘ auch ein Stück meiner Kindheit.“ Diesen Eindruck dürften viele bestätigen. Stunden, sagt er, habe er immer und immer wieder mit Freunden in diesem Spielzeug-Paradies verbracht. Nach der Schule ein kurzer Abstecher zum Lausbup und nachmittags noch mal mit dem Fahrrad dorthin, um unter anderem die Artikel auf der Geburtstags-Wunschliste noch einmal von allen Seiten zu betrachten. „Oder weil man festgestellt hat, dass man für die Sandburgenverteidigung dringend noch Figuren benötigt.“

Auch an diesem Abend begleitet ihn ein Freund. Jan Minneker – der Kumpel, für den damals der Gutschein war. Was er davon gekauft hat? „Ich weiß es nicht mehr genau. Vermutlich Pokemon-Karten.“ Was beide indes sehr genau wissen: „Dass im Lausbup unser ganzes Taschengeld draufgegangen ist.“ An diesem letzten Tag „kauft“ Julian ein Sparschwein, das ihn, versehen mit dem bekannten Lausbup-Aufkleber, noch lange an den wunderbaren Laden erinnern soll, in dem Doris Meier und ihre Mitarbeiterinnen Silvia und Monika über so viele Jahre Kinder glücklich gemacht haben. Die Inhaberin schließt die Kasse, atmet durch. Das war‘s.

Damit sind auch fünf Steppkes, die Augenblicke später mit roten Köpfen und außer Atem in den Laden stürmen, zu spät. Sie gehen leer aus. Der Lausbup ist in diesem Moment schon Geschichte. Für Generationen eine bleibende – wie für Julian Peters das orangefarbene Sparschwein.