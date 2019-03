Hintergrund ist, dass am 30. April die Amtszeit von Schiedsmann Dr. Edgar Klinger endet, die seiner Stellvertreterin Anja Oetmann-Mennen am 31. Juli. Das Schiedsamt ist eine ehrenamtliche und damit unentgeltlich ausgeübte Tätigkeit zur Schlichtung eines Streites und hilft Bürgern, einen Konflikt ohne (oft kostenträchtige) Gerichtsverfahren beizulegen. Vermittelt wird in verschiedenen Bereichen:

► bei Nachbarschaftskonflikten, wenn es um Lärm oder Streit um den Gartenzaun oder die Bepflanzung geht;

► bei Straftaten wie Beleidigung oder Sachbeschädigung);

► bei Verstößen im Rahmen des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes, bei denen die Schiedsperson sogar eingeschaltet werden muss, bevor ein gerichtliches Verfahren eingeleitet werden kann.

„Dabei treffen Schiedspersonen keine Entscheidung, sondern sind vielmehr als Mediatoren und Vermittler aktiv“, erläutert Brüger . Dennoch sei zu beachten: Wird bei einem Schlichtungsgespräch eine Streitigkeit mit einem Vergleich beigelegt, sei der genauso wie ein Gerichtsurteil 30 Jahre vollstreckbar. Das Verfahren beim Schiedsamt bleibe anonym und könne bei Bedarf unter Einbeziehung von Beiständen oder Rechtsanwälten abgewickelt werden.