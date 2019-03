Das Schadstoffmobil kommt am Freitag, 22. März, nach Lienen und Kattenvenne. Die Mitarbeiter nehmen Problemabfälle entgegen, die grundsätzlich getrennt gesammelt und fachgerecht entsorgt werden müssen. Diese Abfälle dürfen weder in den Hausmüll noch in die Kanalisation gelangen, teilt die Gemeinde mit. Folgende Standorte und Annahmezeiten sind vorgesehen:

Kattenvenne, 14 bis 15 Uhr, Vorplatz der Grundschule, Auf den Kämpen 2;

Lienen, 15.30 bis 17 Uhr, Parkplatz altes Feuerwehrgerätehaus/Gemeindeverwaltung.

Folgende Problemabfälle in haushaltsüblichen Mengen (bis zu 20 Kilogramm) werden am Schadstoffmobil angenommen: Farben, Lacke, Lösungsmittel, Ölfilter, Abbeizmittel, Kleber, Holzschutzmittel, Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel, Düngemittelreste, Altmedikamente (ohne Umverpackungen), Putz- und Reinigungsmittel, Säuren, Laugen, Fotochemikalien, sowie sonstige Hobbychemikalien. Ferner können abgegeben werden Batterien, Knopfzellen, Leuchtstoffröhren, Thermometer. Reststoffbehälter mit trockenen Farbresten gehören zum Hausmüll.

Altbatterien können seit Inkrafttreten der Altbatterienverordnung beim Handel zurückgegeben werden. Auch für Starterbatterien besteht eine Rücknahmepflicht durch den Handel. Trockenbatterien und Starterbatterien werden weiterhin vom Schadstoffmobil angenommen. Altöl wird nicht angenommen. Es besteht seit Jahren eine Rücknahmepflicht von Altöl durch den Handel.

Aufgrund des Elektrogesetzes dürfen alte Elektrogeräte nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden. Sammelcontainer für Elektro-Kleingeräte stehen in Lienen Ecke Lührmanns Weg/Friedhofstraße sowie in Kattenvenne Ecke Bahnhofstraße/Schwarzer Weg. Das Schadstoffmobil nimmt Elektrogeräte aller Art an, die nicht in die Container passen.

Danach kommt das Schadstoffmobil am Freitag, 17. Mai, wieder nach Lienen und Kattenvenne.