Die Vorbereitungen für das Sommerferienprogramm in der Gemeinde Lienen sind angelaufen. Das Team der Tourist-Information erinnert alle interessierten Anbieter, ihre Programme bis zum 1. April einzureichen. Gesucht werden Veranstaltungen, um die schulfreie Zeit spannend zu überbrücken. „Denkbar ist alles, was Kindern und Jugendlichen Freude in den Sommerferien bereiten kann“, teilt die Gemeinde mit.

„Um weiterhin ein breit gefächertes Angebot zusammenstellen zu können, sind neben den bekannten Veranstaltern auch neue Anbieter willkommen“, appelliert Anja Schmidt von der Tourist-Information an die Bereitschaft von Vereinen, Institutionen und Unternehmen, sich zu beteiligen. Fragen beantwortet die Tourist-Information, ✆ 0 54 83/ 73 96-51.