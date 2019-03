Jubiläum wird mit Musikfest gefeiert

Für eine 20-jährige aktive Musikertätigkeit im Musikverein sind Jutta Thomelcik und Thomas Harbig mit der Ehrennadel in Altsilber und der Urkunde des Volksmusikerbundes Nordrhein-Westfalen geehrt worden. Beide sind bereits weit über 30 Jahre Mitglied im Musikverein, hatten jedoch zwischendurch Zeiten von passiver Mitgliedschaft. Außerdem erhielt Michael Kahl für eine zweijährige Mitgliedschaft im Musikverein die Vereinsnadel.

Vorsitzende Friedrich-Wilhelm Möller ließ zu Beginn der Jahreshauptversammlung des Musikvereins das vergangene Jahr in seinem Jahresbericht noch einmal Revue passieren. Hervorzuheben waren aus seiner Sicht der Auftritt auf der Landesgartenschau in Bad Iburg und der „Große Zapfenstreich“ zum 125-jährigen Bestehen des Schützenvereins Lienen.Dem stimmte der musikalische Leiter Julian Peppersack in seinem Rückblick ausdrücklich zu. Zudem gab er einen Ausblick auf das laufende Jahr.

Nach dem Kassenbericht teilte Kassenprüfer Andreas Käfer der Versammlung mit, dass bei der Prüfung der Kasse keine Beanstandungen festgestellt worden sind. Dem Vorstand wurde daher einstimmig Entlastung erteilt, heißt es in einem Bericht des Musikvereins.

Bei den Wahlen zum Vorstand wurden der zweite Vorsitzende Thomas Harbig, Schriftführerin Anke Hawerkamp, Kassiererin Daniela Hukriede sowie die Beisitzer André Hukriede, Julian Pepersack und Werner Stille jeweils einstimmig wiedergewählt. Als Jugendvertreter fungiert weiterhin Andreas Käfer.

Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ wurden zunächst Termine besprochen. Danach berichtete der Vorsitzende über die Planungen des Vorstandes für das nächste, für den Musikverein besondere Jahr.

Im Jahr 2020 besteht der Musikverein Lienen 100 Jahre. Es ist vorgesehen, dieses Jubiläum zu feiern und ein Musikfest in Lienen vom 5. bis 7. Juni 2020 zu veranstalten, heißt es in dem Bericht weiter.

Der Musikverein probt jeweils freitags von 19 bis 21 Uhr in der Aula der Waldorfschule Lienen. Wer Lust hat, in dem Blasorchester mitzumusizieren, sei jederzeit willkommen. Interessenten könnten einfach während der Probe vorbeikommen, schreibt der Verein..