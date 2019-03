Verlorene Jahre in Sibirien

Ursula Wieneke wurde am 25. März 1924 in Goldap, einer kleinen Grenzstadt nahe der russischen Grenze, in Ostpreußen geboren. Ihre Kindheit und Jugend waren von Entbehrungen geprägt und wurden vom Zweiten Weltkrieg überschattet. Wegen Lehrermangels trat sie 1943 mit gerade einmal 18 Jahren ihre erste Stelle als „Lernhelferin“ in einer kleinen Dorfschule an. Als die Rote Armee Ostpreußen eroberte, versuchten die Menschen Richtung Westen zu fliehen. Ursula Wieneke und ihren Eltern gelang diese Flucht. Ihre Mutter wurde erschossen und ihr Vater geriet in Kriegsgefangenschaft.

Wenig bekannt ist, dass viele 10 000 Frauen in den folgenden Monaten zur Zwangsarbeit nach Sibirien verschleppt wurden. „Vier Wochen im vereisten Güterwaggon, jeden Morgen wurden die Toten aus dem Zug geholt,“ so eine der vielen teils grausamen Erinnerungen der 95-jährigen.

In Sibirien angekommen verrichtete Ursula Wieneke Zwangsarbeit in einer Kolchose. Viele Frauen starben an Hunger, Kälte und den Schikanen der Wachmannschaft. „Fünf Jahre nur Kohlsuppe, bessere Rationen gab es nur, wenn eine Kontrolle angekündigt war.“ Ab Frühjahr 1949 wurde sie in eine Ziegelei im Ural verlegt. Dort lernte sie ihren späteren Mann Wilhelm, Bauernsohn aus Meckelwege, kennen, der dort in Kriegsgefangenschaft war.

Erst am 9. November 1949 kam Ursula Wieneke frei, sie kehrte nach Deutschland zurück. In Berlin, wo ihre Schwester und ihr Vater lebten, traf sie auf ihren ebenfalls aus Kriegsgefangenschaft zurückgekehrten zukünftigen Mann. „Wir hatten ein Zimmer. Morgens unterrichtete ich in der Schule und am Nachmittag und Abend setzte ich mein Studium fort.“

Später verlagerte sich der Lebensmittelpunkt nach Meckelwege, zwei Söhne wurden geboren und Ursula Wieneke unterrichtete ab 1964 bis zu ihrer Pensionierung 1977 an der Grundschule Kattenvenne. Auch heute noch wird sie von ihren ehemaligen Schülern erkannt und angesprochen. „Es ist schön, wenn man heute noch Dankbarkeit erfährt. Dann hat man das Gefühl, etwas richtig gemacht zu haben.“ Immer wieder habe sie versucht, ihre persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen in den Unterricht einfließen zu lassen.

Ihre Erinnerungen hat sie nachträglich aufgeschrieben. „Als wir entlassen wurden, durften wir nichts mitnehmen, nicht den kleinsten Fetzen Papier.“ Deshalb ging alles, was sie in ihrer Zeit im Lager dokumentiert hatte, verloren. Aber es ist trotzdem eine Sammlung von Erinnerungen entstanden, die eindringlich und schlaglichtartig die schicksalhafte Lebensgeschichte von Ursula Wieneke und vielen anderen Frauen dokumentiert. Diese Berichte hat sie in einem kleinen Buch verarbeitet und dienten später als Grundlage für einen Fernsehbeitrag des NDR (2006 „Kriegstrauma“ - Wie Menschen mit dem zweiten Weltkrieg leben).

Am 12. Oktober wurde Ursula Wieneke vom damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler zur Feierstunde ins Übergangslager Friedland (60 Jahre) eingeladen. Dabei hatte sie die Gelegenheit, dem Bundespräsidenten ihr persönliches Schicksal zu schildern. „Dieses Kapitel der deutsch-russischen Geschichte sollte weder verschwiegen noch verdrängt werden“, fordert Ursula Wieneke.

Ein großer Einschnitt in ihrem Leben war der Tod ihres Mannes vor 15 Jahren. Der Sohn übernahm den Hof, der seit 1540 in Familienbesitz ist. Fünf Enkel und zwei Urenkel stehen bereit, das Erbe zu erhalten. Heute lebt Ursula Wieneke auf dem Altenteil des Hofes. „Weil ich das Autofahren vor einiger Zeit dran gegeben habe, bin ich aufgrund fehlender öffentlicher Verkehrsmittel in Meckelwege doch sehr einsam“, verrät sie.

In den Bücherregalen stapeln sich die Fotoalben mit Erinnerungen an ihre vielen Reisen in alle Welt und die Malerei bietet ihr Ruhe und Ausgleich. „Nach Überwindung schwerer Krankheiten bin ich heute froh und dankbar über mein bewegtes, erfülltes Leben. Zum Glück werden die Alpträume weniger, aber das Kriegstrauma lässt einen nicht los. Die Wunden verheilen, aber die Narben bleiben.“