Weg für die Ehrenamtskarte ist frei

Zuvor hatte Daniel Peters , Vorsitzender von „Mein Lienen“, die Karte vorgestellt. Sie sei ein Zeichen der Wertschätzung und der Anerkennung für „überdurchschnittliches ehrenamtliches Engagement“. Allerdings sei die Vergabe an einige Kriterien gekoppelt. „Mindestens 250 Stunden pro Jahr müssen geleistet werden“, erläuterte Peters. Die müssten allerdings nicht in einem einzigen Verein geleistet werden, sonder könnten bei ganz unterschiedlichen Aktivitäten zusammenkommen.

Und was bietet die Karte? Unter anderem Rabatte bei Unternehmen, die mitmachen, und freien oder ermäßigten Eintritt in Einrichtungen wie Museen oder Schwimmbäder. Peters: „Wir haben schon mit einigen Lienener Betrieben gesprochen, die drei Prozent geben würden.“

Bürgermeister Arne Strietelmeier begrüßte den Vorstoß und betonte, dass als Signal in Richtung Landesregierung ein positiver Ratsbeschluss erforderlich sei. Alles Weitere könne die Gemeinde delegieren. „Und das machen wir in diesem Fall an ,Mein Lienen‘. Die Verwaltung hat dann nichts mehr damit zu tun.“

Michael Stehr (CDU) zeigte sich skeptisch, was den Erfolg der Aktion betrifft. Ehrenamt sei ein Ausdruck von Überzeugung und brauche keine Orden oder Auszeichnungen. Auch Reinhard Otte ( SPD ) gab sich eher zurückhaltend: „Es gab ja schon gute Gründe, dass sich der Rat damals gegen die Einführung der Karte entschieden hat.“ Explizit zielte er darauf ab, dass die 250-Stunden-Hürde die große Mehrheit der Ehrenamtlichen von dieser Form der Wertschätzung ausschließt.

Vor dem Hintergrund, dass die Karten mit ihren Vorzügen ausdrücklich eine Anerkennung nur überdurchschnittlichen ehrenamtlichen Engagements darstellen soll und „Mein Lienen“ alles Weitere übernimmt, stimmte der Ausschuss der Einführung dennoch zu.