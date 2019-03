Das Ensemble befindet sich in der Vorbereitung auf eine Reise nach Namibia im Juli, die unter dem Motto „Musik kennt keine Grenzen“ steht. Stationen werden bei Partnern in Townships, bei Partnergemeinden kommunaler und kirchlicher Einrichtungen und in Schulen und Kirchengemeinden sein. Workshops und gemeinsame Proben bilden die Grundlagen der Begegnungen mit dortigen Musikern. In gemeinsamen Konzerten und Gottesdiensten bildet die Musik die Grundlage des Kennenlernens und des Lernens voneinander.

Gemeinsam mit dem Lienener Posaunenchor gibt das Ensemble am 30. März in der Lienener Kirche einen Vorgeschmack auf das Programm der Reise. Zusätzlich wird Annette Salomo, die Vorsitzende des Partnerschaftskommitees des Kirchenkreises Tecklenburg, Eindrücke ihres letzten Besuches in Namibia schildern. Der Eintritt zum Konzert ist frei, am Ausgang wird um Spenden für die Arbeit mit den Namibiern gebeten.