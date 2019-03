Ein Fingerabdruck in den Herzen

Als Najlaa Bakrou vor etwa drei Jahren mit ihrer jüngsten Tochter aus Syrien floh, sprach sie kein Wort Deutsch. Inzwischen spricht sie es fließend. In Syrien war sie 20 Jahre als Journalistin mit dem Schwerpunkt Kultur und Wirtschaft tätig. In ihrer neuen Heimat arbeitet sie unter anderem als freie Mitarbeiterin für die Westfälischen Nachrichten und engagiert sich in der Flüchtlingshilfe.

Im vergangenen Jahr konnte dann auch ihr Ehemann mit den weiteren Kindern nachkommen, womit ein großer Wunsch für die Mutter in Erfüllung ging. Heute lebt sie gemeinsam mit ihrer Familie in Lienen.

Najlaa Bakrou ist gut in Deutschland angekommen, fühlt sich unterstützt und aufgenommen, wie sie erst vor Kurzem beim Frühstück der Flüchtlingshilfe zum internationalen Frauentag berichtete.

Jetzt möchte sie den Lienenern gerne ihre Heimat näherbringen. Am Mittwoch, 10. April, hält sie auf Einladung der Tourist-Information im Haus des Gastes einen Vortrag über die Altstadt von Damaskus, den sie in Form einer Lesung gestaltet: Damaskus in der Literatur. Dabei geht es besonders um die Werke von Rafik Schami , der ebenfalls aus Syrien stammt und seit vielen Jahren in Deutschland lebt. Najlaa Bakrou wird ergänzend Bilder und Impressionen aus ihrer Heimat präsentieren. Verbunden mit ihren eigenen Erfahrungen aus dem Leben in Syrien und speziell in Damaskus, bringt die Journalistin den Besuchern die Atmosphäre der Stadt an diesem Abend nah. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei.

Im Vorfeld sprach WN-Redaktionsmitglied Michael Schwakenberg mit Najlaa Bakrou.

Was verbinden Sie mit dem Begriff Heimat? Welche Rolle spielt die Literatur?

Najlaa Bakrou: Die Heimat oder das Heimatland ist nicht nur der Platz, wo wir als Menschen geboren und aufwachsen sind, es prägt sich ein in unsere Seele und hinterlässt einen Fingerabdruck auf unserem Charakter. Viele Schriftsteller, Autoren und Künstler drücken in ihren Werken ihre besondere Beziehung zu ihrem Heimatland aus.

Sie haben vor Ihrer Flucht in Damaskus gelebt. Jetzt die Lesung über Ihre Heimatstadt. Sie hätten auch einfach einen Vortrag halten können. . .

Najlaa Bakrou: Ja, das stimmt. Aber aus meiner Erfahrung als Journalistin und Leserin habe ich festgestellt, dass die Altstadt von Damaskus bei vielen syrischen Schriftstellern einen tiefen Eindruck hinterlassen hat. Als ich noch in Damaskus lebte, habe ich mehrere Interviews mit bekannten Autoren gemacht und das Interessante war, dass sie alle in der Altstadt geboren und aufgewachsen sind.

Beschäftigt einen das Thema in der Fremde um so mehr?

Najlaa Bakrou: Ja, auf jeden Fall. Erst hier in Deutschland habe ich den syrischen Autor Rafik Schami entdeckt, der übrigens auch hier sehr bekannt ist. Obwohl er schon seit 1970 in Deutschland lebt, hat er wunderbare Romane über Damaskus geschrieben zum Beispiel „Eine Hand voller Sterne“ oder „Damaskus im Herzen“. Rafik Schami erinnert mich an andere syrische Autoren, die auch sehr ähnlich über Damaskus geschrieben haben: Badieh Hacki, Ilfat Aladlby, Schakier Musstafa oder Abdo Algani Alhotry. Ihre Literatur zeigt uns die Tradition, die Kultur und die politische Situation am Beispiel ihrer Kindheit in der Altstadt von Damaskus.

Was macht denn die Stadt Damaskus für eine Einheimische wie Sie aus und wie spiegelt sich das in der Literatur wider?

Najlaa Bakrou: Nur ein Beispiel: Rafik Schami schreibt in seinem Roman „Eine Hand voller Sterne“: „Hier leben Menschen mit unterschiedlichen Religionen, Berufen und Hintergründen. Das Leben der Erwachsenen findet in den Innenhöfen statt. Die Straße gehört uns Kindern.“ Alle Autoren beschreiben die besondere Atmosphäre in den engen Gassen. Die alten Häuser, die von außen eher schlicht und arm aussehen, aber in den Innenhöfen zeigt sich die ganze Pracht der arabischen Architektur. Wunderbare Brunnen, Mosaikböden, üppige Pflanzen, Bogenfenster mit buntem Glas und überall duftet der Jasmin.

Wie funktioniert beziehungsweise funktionierte das Zusammenleben, das die Menschen in Damaskus geprägt hat und das Sie Ihren Zuhörern mit Hilfe der Literatur näherbringen wollen?

Najlaa Bakrou: In der Kindheit der Autoren gab es noch die Großfamilien unter einem Dach und die gute Nachbarschaft. Die Kinder hielten sich hauptsächlich in den Gassen auf. Dort gab es die Basare, die Handwerker und Händler, hier machten die Kinder ihre Erfahrungen. Die Menschen kannten sich untereinander, und das gab auch den Kindern Sicherheit. Die meisten Autoren haben als Erwachsene auch in anderen Ländern gelebt, aber Damaskus bleibt als Fingerabdruck in ihren Herzen und in ihrer Literatur.

Der Bürgerkrieg hat vieles zerstört, die Gesellschaft gespalten und viele Menschen zur Flucht gezwungen . . .

Najlaa Bakrou: Umso wertvoller ist es, dass man die Werke der Autoren lesen und genießen kann, um einen Eindruck von Damaskus zu bekommen, wie es vor dem Krieg war. Die Menschen kommen und gehen, aber die Städte bleiben in unserer Erinnerung und bewahren auch durch die Literatur ihre eigene Geschichte in unseren Herzen.