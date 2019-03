Fünf Minuten bevor die Vorstellung beginnt, werden die Türen des neuen Aufführungsraumes in der Integrativen Kunst- und Musikschule (IKM) geöffnet. Eltern, Großeltern und Geschwister der Schüler suchen sich einen Platz und schauen sich das Bühnenbild an. Dann beginnt die Musik und damit die erste Aufführung im „Kleinen Theater“, wie der Saal heißt.

Wie aus dem Nichts erscheinen Ballettschülerinnen (Level 5) und tanzen anmutig. In der Mitte sitzen Level-4a-Kinder, verkleidet als Flammen, und beginnen langsam zu züngeln. Auf der zum Wald verwandelten Bühne stehen, so der Eindruck, dicke Rauchschwaden. Kleine Elfen und Hexen (Level 1 und 2) tanzen durch das Publikum und schüren so scheinbar das Feuer, das zu lodern beginnt und sich ausbreitet. Raben (Level 4b) mit ihrem schwarzen Gefieder haben ihren Auftritt, gefolgt von der Spitzentanzgruppe, die als Wald gekleidet die Bühne füllt. Die kleinen und großen Tänzerinnen nehmen das Publikum mit auf eine zauberhafte Reise in den Wald – und zeigen mit der fantasievollen Geschichte natürlich auch ihr Können.

Nach Angaben der Veranstalter war mancher Zuschauer nach der Aufführung der Drei- bis 20-Jährigen so begeistert, dass er schon meinte, den Geruch des Waldes in der Nase gehabt zu haben. „Wir freuen uns, durch den neuen Raum die Möglichkeit zu haben, jederzeit kleine Aufführungen zu veranstalten und unsere Arbeit dadurch transparenter machen zu können. Ich bin ganz begeistert, was unser Ballettlehrer Philip Hager geleistet hat“, freute sich Ute Ahrens, Leiterin der Schule.