Lienen -

Wellen, Meer, Leuchttürme und jede Menge Wind: Das zeigen die Bilder von Svenja Starke. Unter dem Titel „Gen Norden“ können Besucher im Haus des Gastes maritime Werke in Pastellkreide sehen. Die Bad Iburger Künstlerin stellt erstmals in Lienen aus und möchte damit ein Stück Nordsee in das Tecklenburger Land bringen, teilt die Tourist-Information mit.