„Fifikus“ wird gern gebucht

Derzeit betreuen Elke Alke und Andrea Nahrendorf die Kinder in den unteren Räumen des alten Feuerwehrhauses, das an die Schule angrenzt. Es wird gespielt, gebastelt, oder es können die Hausaufgaben erledigt werden. Die Kinder können dauerhaft für jeden Tag oder individuell für nur einige Tage angemeldet werden.

„Der Elternbeitrag beläuft sich augenblicklich auf drei Euro pro Tag und sollte bei der Ausweitung des Angebotes auf keinen Fall steigen“, betont Christian Brüger vom Fachbereich Ordnung, Bildung und Soziales der Gemeinde Lienen. „Wir stehen unter anderem in Kontakt mit der Bezirksregierung und suchen im Moment einen Träger, der die zusätzlichen Kosten für eine weitere Stelle übernehmen würde. Das müsste so ähnlich laufen wie bei der Offenen Ganztagsgrundschule Lienen, die vom Diakonischen Werk Tecklenburg getragen wird.“ Bisher werden bei „Fifikus“ alle Verwaltungs- und administrativen Arbeiten von den Mitarbeiterinnen mit erledigt. Ein Träger könnte hier mit seinen sowieso vorhandenen Verwaltungskräften Ressourcen freisetzen. „Erst wenn die Finanzierung steht, können wir uns Gedanken über die Umsetzung machen“, so Christian Brüger. Der derzeitige Betreuungszuschuss des Landes Nordrhein-Westfalen ist gedeckelt, kann nicht erhöht werden und geht zum Teil an die Grundschule Kattenvenne.

Schulleiterin Anette Füllborn ist sehr unglücklich über die derzeitige Situation: „Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung, ein weiterer Raum wäre im alten Feuerwehrhaus noch vorhanden“, berichtet sie. „Es hängt jetzt alles an der Finanzierung, und wir müssten eine weitere Betreuungskraft finden.“ Eine zeitnahe Lösung ist deshalb nicht in Sicht, bestätigt auch Christian Brüger. Auf einer Sondersitzung des Schulausschusses Anfang Mai sollen erste Ergebnisse präsentiert werden.