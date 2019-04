Noch gut erinnerte man sich daran, dass der Jahrgang für längere Zeit in dem kleinen Häuschen auf dem Schulhof unterrichtet wurde. Schon damals gab es zeitweise Platzprobleme, obwohl die Bauerschaftsschulen noch existierten. Auch über die Lehrkräfte wurde gesprochen, insbesondere über Klassenlehrerin Ida Abke. Am Abend traf sich die Gruppe im Waldschlößchen, wo noch viele Anekdoten, Erlebnisse und Erinnerungen ausgetauscht wurden. Ein besonderer Dank der einstigen Klassenkameraden ging an Conny Peters, die dieses Treffen federführend vorbereitet hatte. Alle waren sich einig, dass die Zusammenkunft in ein paar Jahren wiederholt werden soll.