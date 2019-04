Polizei nimmt Biker ins Visier

An sieben Motorrädern wurden technische Mängel festgestellt, heißt es im Polizeibericht. In vier Fällen waren die Mängel demnach so groß, dass sie „zum Erlöschen der Betriebserlaubnis“ geführt haben. Insgesamt fünf Motorradfahrern wurde die Weiterfahrt untersagt.

Außerdem wurden acht Verwarngelder und eine Anzeige wegen zu schnellen Fahrens fällig. Für einen 21-jährigen Motorradfahrer aus Georgsmarienhütte wird der Ausflug im Nachhinein wohl zu einem richtig teuren Vergnügen: Er überholte in einer 50er-Zone zwei Motorräder und wurde dabei mit 97 Stundenkilometern gemessen. Er muss mit einem Bußgeld von rund 200 Euro und einem Fahrverbot von einem Monat rechnen, teilt die Polizei mit.

Bundesweit sind am vergangenen Wochenende mindestens vier Motorradfahrer bei Unfällen ums Leben gekommen. Mehrere wurden zudem schwer verletzt. Häufigste Ursache: zu schnelles Fahren oder Unachtsamkeit. So verlor am Samstag im niedersächsischen Menslage ein 64-Jähriger in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad, schleuderte in den Gegenverkehr und stieß mit dem Auto einer 67-Jährigen zusammen. Er starb noch an der Unfallstelle. Ein weiterer Fall aus Nordrhein-Westfalen: In Wipperfürth kam ein 54-Jähriger in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen einen Masten. Auch er starb direkt am Unfallort.