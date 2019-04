Mit einem großen Aufgebot an Einsatzkräften ist am Mittwoch die Feuerwehr zu einem Dachstuhlbrand an der Weidenstraße ausgerückt. Dort hatte sich aus zunächst unbekannter Ursache an der Außenfassade des Einfamilienhauses ein Feuer entzündet. Einsatzleiter Volker Niemann schätzte vor Ort, dass der Sachschaden in einem mittleren fünfstelligen Euro-Bereich liegen könnte. Personen wurden nicht verletzt. Alarmiert wurde die Feuerwehr um 12.59 Uhr. Sowohl aus Lienen als auch aus Kattenvenne rückten insgesamt neun Fahrzeuge mit rund 35 Männern und Frauen aus. Laut Niemann gab es im südöstlichen Bereich am Dach des Hauses Rauchentwicklung. Während die Einsatzkräfte mit ihrer Arbeit begannen, inspizierte der Einsatzleiter mit dem Eigentümer das Haus von innen – ohne fündig zu werden. Die Flammen wurden gelöscht und Teile des Dachs und der Dachverkleidung entfernt, um besser an den Brandherd gelangen zu können.