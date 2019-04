Bewerbungen sind ab sofort erwünscht

Lienen -

Mein Lienen ist der Veranstalter des erfolgreichen Sonnenblumenmarktes, der am dritten Sonntag im September stattfindet, sowie des Weihnachtsmarktes am ersten Adventswochenende in Lienen. Beide Märkte wurden im Jahr 2018 erstmals auf der neuen Festwiese ausgetragen. Durch die neuen Möglichkeiten in der Standaufteilung erhielten beide Märkte eine überaus positive Resonanz. Viele Lienener, aber auch Besucher aus der Region fanden den Weg in den Ortskern und genossen die vielfältigen Angebote.