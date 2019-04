Von Kompostwürmern bis Parfüm

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert laden Rolf Kötterheinrich und Erhard Piech jeweils im Frühjahr und Sommer zu kulturellen Potpourris in ihr Heckentheater ein. So auch in diesem Jahr. Allerdings – und das dürfte durchaus als Neuigkeit bezeichnet werden – wagen die beiden Theatermänner diesmal eine leichte Verlagerung des Schwerpunktes bei den Veranstaltungen in Richtung Flora und Fauna. „Wir legen das Gewicht auf die Themen Natur, Insekten und Nachhaltigkeit“, erklärte Rolf Kötterheinrich jetzt bei der Vorstellung des Programms.

Dieses beginnt am Freitag, 3. Mai (16 bis 19 Uhr), mit einem sogenannten Kistengarten-Seminar, in dem die Teilnehmer unter Anleitung der beiden Wildkräuter- und Heilpflanzenpädagogen Ute Bienengräber-Killmann und Dr. Franz Killmann einen Kleinstgarten anlegen. Die Teilnahme kostet 30 Euro für Erwachsene (Kinder frei).

Weiter geht es am 17. Mai mit einem Wildkräuter-Seminar (16 bis 19 Uhr), ebenfalls unter der Leitung von Bienengräber-Killmann und Killmann. Auch hierfür beträgt der Eintritt 30 Euro für Erwachsene (Kinder frei).

Mit Musik wird das Programm am 1. Juni (19 Uhr) fortgesetzt. Dann stehen die Golden Slippers – eine Dixieland-Jazzband aus dem Saarland – auf der Bühne. Das Repertoire der siebenköpfigen Formation reicht von altbekannten Dixie- und New-Orleans-Jazzstandards etwa von Louis Armstrong bis zu neuzeitlichen Titeln in Dixieland-Adaptionen. Der Eintritt kostet 15 Euro im Vorverkauf, 20 Euro an der Theaterkasse.

In den beiden folgenden Veranstaltungen dreht sich dann wieder alles um Natur. Bei einem Seminar am 14. Juni (16 bis 19 Uhr) erfahren die Teilnehmer etwas über die Vermehrung von Kompostwürmern und zur Haltung von Honigbienen. Die Teilnahmegebühr beträgt 30 Euro. Im Insektenhotel-Seminar am 28. Juni (16 bis 19 Uhr) steht die Herstellung von Nistplätzen für Bienen und Insekten auf dem Programm. Außerdem lernen die Teilnehmer bienenfreundliche Pflanzen und Bäume für den eigenen Garten kennen. Für die Teilnahme berechnet das Theater 30 Euro.

Weiter geht es mit einem Sonntagsmatinee am 7. Juli (11 Uhr). Rolf Kötterheinrich und Erhard Piech begrüßen an dem Tag die Big Band der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Die jazzbegeisterten Studenten spielen Stücke des afroamerikanischen Jazz-Komponisten Count Basie, aber auch moderne Werke sowie Latin, afrokubanische Musik, Rock und Funk.

Am 3. August (19 Uhr) schließlich laden die Bühnenmänner zu einer Szenischen Lesung ein. Auf dem Programm: die Komödie „Offene Zweierbeziehung“ von Franca Rame und Dario Fo, die seit 1983 auf den Spielplänen deutscher Theaterbühnen steht. Der Eintritt kostet 15 Euro im Vorverkauf, 20 Euro an der Abendkasse.

Am 8. September (11 bis 13 Uhr) schließlich findet in dem idyllischen Theater eine Lesung des Grimmschen Märchens „Hans, mein Igel“ statt. Zehn Euro kostet der Eintritt im Vorverkauf, 15 Euro an der Abendkasse.

Den Abschluss des Programms bildet in diesem Jahr ein Parfümseminar, bei dem die Teilnehmer die Wirkungen verschiedener ätherischer Öle und Extrakte kennenlernen und beigebracht bekommen, wie sie Naturdüfte in einem „richtigen“ Verhältnis mischen. Ziel sei es, dass jeder Teilnehmer drei persönliche Parfüms kreiert. Inklusive Material beträgt die Gebühr für diese Veranstaltung 140 Euro.