Ab 12 Uhr kann das Eintreffen der Motorräder auf dem Kirchplatz beobachtet werden. Bei Live-Musik, Getränken, Brötchen und Bratwurst kann gefachsimpelt oder einfach die tolle Atmosphäre genossen werden. Die Segensbändchen werden beim Eintreffen auf dem Kirchplatz an jeden Biker verteilt, damit sie sichtbar an jeder Maschine flattern können.

Bei dem einen oder anderen Biker erkennt man am Motorrad etliche Bändchen in verschiedenen Farben, die zeigen, dass viele von ihnen schon an Lienener Motorradgottesdiensten früherer Jahre teilgenommen haben. Der Gottesdienst und die anschließende Ausfahrt durch das Tecklenburger Land erfreuen sich bei Bikern aus Nah und Fern wegen der kurvenreichen Landschaft großer Beliebtheit.

Um 13 Uhr beginnt dann der ökumenische Gottesdienst auf dem Kirchplatz in Lienen. Gemeinsam mit Pastoralreferent Norbert Brockmann und Pfarrerin Verena Westermann sowie dem Chor „Miteinander“ aus Tecklenburg wird um den Schutz und Segen Gottes gebeten.

Auch in diesem Jahr laden die Veranstalter nach der Ausfahrt alle Biker zu einem gemütlichen Beisammensein und Ausklingen des Tages auf den Kirchplatz in Lienen ein. Die Band „All Night Long“ wird mit Live-Musik aus den 1980er-Jahren für gute Stimmung sorgen, und der Familienkreis Lienen bietet dazu Bratwürstchen und Getränke an.