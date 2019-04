Wenn am Tag die Schule brennt

Für den simulierten Ernstfall holten sich die Kameraden aus Lienen und Kattenvenne noch die Wehrleute aus Ostbevern und Brock sowie Everswinkel hinzu. Das Zusammenspiel aller Beteiligten wurde unter besonderen Bedingungen auf die Probe gestellt. Vom Schüler bis hin zum Einsatzleiter waren rund 100 Aktive dabei.

„Wir haben hier eine sehr hohe Gefahrenstufe“, erläuterte Tom Pabst , Zugführer der Kattenvenner Einheit. Kein Wunder, gehört ein sich auf Dach und Klassenzimmer ausbreitender Brand wohl zu den ganz großen Problemfällen für alle Rettungskräfte. „In der Realität wäre das eine sehr große Herausforderung“, so der Einsatzleiter. Gerade deshalb sei es wichtig, einmal möglichst viele Kameraden verschiedener Wehren zusammenzutrommeln.

Eckhard Ehmann, Leiter der Feuerwehr Lienen, präzisierte: „Man muss sich nur einmal klar machen, wenn es so heiß ist wie im vergangenen Sommer, ist die Versorgung mit großen Mengen Löschwasser im Notfall nicht einfach“, meinte er. Die Kameraden aus Ostbevern und Everswinkel übernahmen folglich die Wasserversorgung mit ihren Tankwagen. „Das wollten wir testen“, erklärte Ehmann. Denn vor allem auf die Zeit kommt es an, die er bei der Übung stets im Blick hatte. Damit sich auch die Schaulustigen über die Arbeit informieren konnten, bauten die Verantwortlichen die entsprechenden Becken in Sichtweite auf.

Grundschule Kattenvenne „brennt“: Großübung der Feuerwehren 1/13 Gemeinsam mit den Feuerwehren aus Ostbevern, Brock und Everswinkel simulierten die Kameraden aus Kattenvenne und Lienen den Ernstfall. Demnach brannte es am Samstag in der Grundschule Kattenvenne, aus der unter anderem 30 Kinder gerettet werden mussten. Foto: Anne Reinker

Ein Rettungsdienst fehlte bei der Übung: „Schade, dass das DRK kurzfristig absagen musste“, bedauerte Ehmann. Dabei wäre die Aktion eine gute Übung für alle gewesen.

Für die Kinder im Gebäude war das Ganze dennoch eine aufregende Sache. Der Qualm, die Vielzahl an Rettungskräfte und das Sich-retten-lassen aus dem Erd- sowie Obergeschoss werden sie sicherlich nicht so schnell vergessen.

Während der Großübung am Schulgebäude kümmerten sich die Kameraden aus Brock zudem um eine in unmittelbarer Nähe „verunfallte“ Person im Auto. Dafür hatte die Wehr ihr Equipment, unter anderem Schere und Spreizer, mitgebracht.

Dass die großangelegte Probe des Ernstfalls wichtig für alle war, in diesem Punkt waren sich alle einig: „Jede Feuerwehr hat ihre eigene Struktur“, sagte Michael Saabe, Wehrleiter Ostbevern. „Damit man auch noch mal sieht, was der andere hat und was er kann“, ergänzte Tom Pabst. Zudem sei der persönliche Kontakt, der auch beim abschließenden gemeinsamen Resümee zustande kam, wichtig. Dieses fiel übrigens insgesamt positiv aus. „Es hat alles gut funktioniert“, freute sich Pabst. Das hatte auch Arne Strietelmeier so wahrgenommen. „Es war ein gutes Zusammenspiel, bei dem sich der eine noch etwas vom anderen abschauen konnte“, befand der Bürgermeister.