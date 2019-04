Lienen-Kattenvenne -

Die Schüler sind in die Osterferien entschwunden, da können in der Grundschule Kattenvenne die Handwerker anrücken – und die haben einiges zu tun. Vier Klassenräume werden in den kommenden Wochen mit Akustikdecken und einer neuen Beleuchtung in LED-Technik ausgestattet.