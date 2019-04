Gute Voraussetzungen also für „Runter vom Sofa“. Mit diesen Slogan laden Schwarz-Weiß Lienen, der Heimatverein und „Mein Lienen“ in Kooperation mit weiteren Vereinen am Sonntag, 28. April, zur Eröffnung der Barfußpark-Saison ein. Auf dem Programm steht unter anderen die Aufstellung des historischen Spruchbalkens der ehemaligen Gaststätte Metger (die WN berichteten) sowie der Mai-Birke.

Frei nach dem Motto „wie vor 40 Jahren“ wird den Besuchern auf der Festwiese am Dorfteich einiges an Unterhaltung geboten: Gegen 15.30 Uhr startet eine Führung am Eingang des Barfußparks, bei der sich die kleinen Gäste auf eine Überraschung freuen dürfen. Auf halber Strecke wird die Aufstellung des Bogens gefeiert, wozu der Vorsitzende des Heimatvereins, Friedel Stegemann, eine kleine Ansprache halten wird. Nach kurzem Zwischenstopp geht es zurück zur Festwiese, wo der vom Heimatverein geschmückte Maibaum bestaunt werden kann.

Für den Sportverein ist Heidi Uphoff federführend an den Vorbereitungen beteiligt. Sie hofft darauf, dass viele Familien zur Barfußpark-Eröffnung kommen: „Ganz besonders haben wir an unsere Kids gedacht, auf die ein unterhaltsames Programm mit Hüpfburg und mehr wartet.“

Für das leibliche Wohl ist an diesem Tag ebenfalls gesorgt. Dass der Barfußpark seinen Namen nicht ohne Grund trägt, darauf weist Uphoff auch noch hin. Aber letztlich gelte: „Jeder kann für sich entscheiden, ober er tatsächlich barfuß gehen möchte.“