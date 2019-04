Los geht es am Dienstag, 30. April, um 17 Uhr mit Angeboten für die ganze Familie. So hat die Feuerwehr einen Trike-Parcours geplant, eine Hüpfburg organisiert und es wird Wasserspiele rund um das Feuerwehrhaus geben. Für Verpflegung und Getränke ist ebenfalls gesorgt, unter anderem mit Hamburgern, Steakbrötchen, Pommes, Bratwurst und Co sowie einer Cocktailbar, die laut Ankündigung mit neuen Mixturen auch ohne Alkohol aufwartet.

Gegen 18 Uhr stehen die Kameraden des Löschzugs Lienen im Mittelpunkt, die mit einer Einsatzübung für Unterhaltung sorgen und der Bevölkerung zugleich die Schlagkraft der Wehr demonstrieren.

Um 19 Uhr steht das Maibaumrichten auf dem Programm, dass Mitglieder des Löschzuges gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr absolvieren. Für die passende musikalische Begleitung ist der Posaunenchor zuständig.

Musikalisch geht es ab 21 Uhr weiter, wenn an den Plattentellern die DJs Raffi und Hürki zum Tanz in den Mai auflegen.