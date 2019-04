Arbeiten an der B 475 dauern an

Lienen/Glandorf -

Seit Ende vergangenen Jahres werden in und rund um Glandorf die Straßen erneuert. Das geht auch an Lienen und Kattenvenne nicht spurlos vorüber. Wer über den Glandorfer Damm oder die Meckelweger Straße nach Glandorf oder noch weiter kommen möchte, dem ist kein Erfolg beschieden. Umleitungsschilder weisen den (Um-)Weg, der durch Lienen in Richtung Bad Iburg führt.