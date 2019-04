Im Rahmen des Förderprogramms Kulturrucksack NRW haben die Jugendzentren Ladbergen, Lengerich und Lienen (LaLeLi) einen Projekttag „Stromkästen gestalten“ mit professioneller Unterstützung von „2lefthands“ (Coesfeld) durchgeführt. In Lienen haben die Jugendlichen zwei Kästen gestaltet. An der Kreuzung Hauptstraße/Kattenvenner Straße zieren ein Affe, eine Eule und ein Wolf in einer Nachtszenerie das Gehäuse. Am Westplatz (zwischen Altem Farmhaus und AWO-Begegnungsstätte) begrüßt ab sofort ein Ozelot die Besucher.