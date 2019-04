Warum ist die Europawahl genau so wichtig wie die Bundestagswahl ? Eine Antwort soll eine Vortrags- und Diskussionsveranstaltung am Montag, 6. Mai, ab 18 Uhr im Waldschlösschen geben. Einladende sind die Industrieakzeptanz-Offensive Lienen und das Europe Direct Informationszentrum.

Am 26. Mai sind die Wahlen zum Europäischen Parlament. Aber was macht das Parlament und welchen Einfluss hat es? Populismus und EU-Skepsis werden das gewohnte Parteienbild verändern, heißt es in der Ankündigung. Welche Auswirkungen hat das für die Zusammenarbeit in der Europäischen Union? Und hat das Wahlergebnis einen Einfluss auf die Wirtschaft in Europa, im Kreis Steinfurt, im Münsterland und auf den Alltag der Bürger?

Darüber wird Andreas Christ vom Rednerdienst Team Europe der Europäischen Kommission sprechen. In der sich anschließenden Diskussion können weitere Fragen geklärt werden. Eine Anmeldung zum Diskussionsabend ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei, schreiben die Veranstalter.

Zur Industrieakzeptanzinitiative Lienen gehören die Firmen Calcis Lienen, FH Finnholz, GSL GussStahl Lienen, Heli Fenster Lienen, MD Maschinen- und Stahlbau sowie Vakona.