Gut vorbereitet durch den Unterricht wurde ein Wald in Ortsnähe zum Klassenzimmer für die Zweitklässler der Grundschule Lienen. Dort hatten die Jäger des Hegerings Lienen für Kinder und Lehrer eine unterhaltsame und zugleich lehrreiche Unterrichtseinheit vorbereitet.

Stolz war der neue Chef der Lienener Jäger, Hegeringleiter Hartmut Grotholtmann , nicht nur über 46 wissensgierige Kinder, sondern auch über die große Zahl der Jäger, die sich für diese Aktion zur Verfügung stellten. Musikalisch begrüßten die Jagdhornbläser St. Hubertus Lienen die Gäste.

In einem Waldparcours lauschten die Mädchen und Jungen aufmerksam Dirk Heemann , der über Baum- und Straucharten informierte. Dass man den Wald auch hören kann, wurde beim Abhorchen von Bäumen mit einem Stethoskop deutlich.

Schwerpunkt der Aktion war es, den Kindern auf spielerische Weise zu vermitteln, sich im Wald richtig zu verhalten. So stellten die Schüler anhand von Bildern in einer Gruppenarbeit Regeln für den Waldbesuch auf und lernten dabei unter anderem, nicht auf Stapel von Lagerholz zu klettern, gefundene Tiere nicht anzufassen sondern den Jäger zu informieren, bei Baumfällarbeiten und Sturm nicht in den Wald zu gehen und auf keinen Fall Feuer zu machen. Informiert wurde zudem über die Nutz-, Erholungs- und Schutzfunktionen des Waldes.

An einer Station war die Zusammenarbeit als Gruppe unabdingbar, musste doch gemeinsam aus Baumscheiben ein möglichst hoher Stapel aufgeschichtet werden. Besondere Aufmerksamkeit erhielt Falkner Tom Rusdorf, der mit seinem Uhu auf der Faust gekommen war. Dieser Vogel ist eine nachtaktive Eulenart und deshalb in freier Natur nur selten zu beobachten. Glücklich waren die Kinder, die den nicht gerade leichtgewichtigen Vogel auf der Faust tragen durften.

Spielerisch wurde der Tastsinn getestet. In Boxen sollten Dinge aus dem Wald erkannt werden, zum Beispiel Kastanien, Kiefernzapfen, ein Rehgehörn und das weiche Fell eines Fuchses.

An einer weiteren Station informierten die Jäger über Tiere, die im Wald ein Zuhause haben. Die Zweitklässler lernten unter anderem Reh, Fuchs und Eichhörnchen näher kennen. Einige Kinder beobachteten Damwild, das in der Nähe vorbeizog.

Frank Woitowitz vom Sponsor Kreissparkasse Steinfurt war angetan: „Auch ich habe heute Morgen sehr viel Neues erfahren“. Gemeinsam mit Hartmut Grotholtmann überreichte er den Schülern eine Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme an der Aktion. Alle Mädchen und Jungen dürfen sich ab sofort „Wald-Spürnasen“ nennen. Zudem erhielt jedes Kind einen Nistkasten für den heimischen Garten mit Information zum Aufhängen und Reinigen der Vogelwohnung.