„Heute vor einem Jahr haben wir an dieser Stelle unseren Bürgerbusverein Lienen-Glandorf e.V. gegründet. Wir haben also Geburtstag“, stellte der erste Vorsitzende Udo Nickel in der Mitgliederversammlung im Hotel Waldschlösschen in Lienen fest.

Im Tätigkeitsbericht des Vorstands wurden die bisherigen Aktivitäten auf dem Weg zum Betrieb einer Buslinie nachgezeichnet. Beginnend mit der Registrierung als eingetragener Verein, intensiver Werbung um Fahrerinnen und Fahrer, der Konkretisierung der vorgesehenen Haltestellen und der Definition des Fahrplans, heißt es in einer Pressemitteilung. Danach wurden die Schritte zur Beantragung der Konzession für die Buslinie und die Beantragung der Fördergelder für den Ankauf des Busses durch den RVM (Regionalverkehr Münsterland) unternommen.

Ende Februar waren diese Hürden überwunden. Immerhin musste dafür nach Angaben des Vereins ein finanzielles Polster im sechsstelligen Euro-Bereich bereitgestellt werden. Da die Fördergelder bewilligt wurden, ist am 28. Februar ein Niederflurbus bestellt worden. Da man ein solches Fahrzeug „nicht von der Stange kaufen kann“, so Udo Nickel, muss der Verein bis mindestens Ende Oktober warten. Vorher sei mit einer Auslieferung nicht zu rechnen. Somit dauere es sicher bis November, um mit diesem Bus den Linienverkehr aufzunehmen.

Deshalb verhandelt der Verein mit der RVM über die Anmietung eines entsprechenden Fahrzeugs. „Ziel ist es, den Linienverkehr am 2. September aufzunehmen“, schreibt der Verein.

Damit das reibungslos funktioniert, wurde die Aufgabenstruktur des Vereins in der Mitgliederversammlung verändert. Neue Funktionsträger wurden gewählt und kümmern sich in Zukunft um die Aufgabenbereiche Buchhaltung, Marketing, Social Media, Schriftführung, Fahrdienstleitung, Busbewirtschaftung und Busorganisation. Damit das Vereinsleben nicht zu kurz kommt, wurde ein Festausschuss gebildet.