Singend hat Gisela Prodan ihre Gäste am Freitagabend zu ihrer Ausstellung in den Räumen der AWO-Begegnungsstätte empfangen. Die Malerin stammt gebürtig aus Hopsten, aber ist sie deshalb Westfälin? Die Frage ist berechtiget, schließlich ist ihr Vater ukrainischer Herkunft.

Ihrer Malerfreundin Hildegard Vollprecht gelingt es im Interview mit der Künstlerin, deren Weg zur Malerei sichtbar zu machen. Gisela Prodan begann erst mit Ende 60, zu zeichnen und zu malen. Als Kind hatte sie sich durch die Kritik Erwachsener für untalentiert gehalten. Umso erstaunter war sie, als ihr Porträts ihrer Familienangehörigen und Freundinnen gut gelangen. Mutig und freudig machte sie weiter.

Sie besuchte ein Kunstprojekt in Osnabrück („Die Kunst und das Ich“) und entdeckte dort ganz andere Herangehensweisen. Das Persönliche und das Soziale, ein Ansatz von Joseph Beuys , führte sie mehr und mehr in den persönlichen Ausdruck. Der Austausch in einer Gruppe gab ihr weitere Impulse. Im eigenen Atelier und allein und mit ihrer Malkollegin, nimmt sie sich Zeit für ihre Malerei.

„Muße ist ein Muss“, betont sie bei der Ausstellungseröffnung. Am Schluss rezitiert Gisela Prodan ein Gedicht von Antonio Machado, in dem es um einen Wanderer und seinen Weg geht, wobei der Weg erst durch das Gehen entsteht und am Ende doch nur eine Kielspur ist.

Die Bilder sind in den kommenden Wochen im AWO-Treff, Diekesdamm 7, zu sehen. An folgenden Sonntagen ist die Künstlerin anwesend: am 5., 19. und 26. Mai sowie am 2. Juni.