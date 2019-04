Am Montag konnte der 57 Jahre alte Glandorfer gegenüber der Polizei nicht erklären, was nach einem Unfall am Sonntag um 14.20 Uhr auf dem Warendorfer Weg in ihn gefahren war. Der Mann hatte sich von der Unfallstelle entfernt.

Auf der Straße waren sich zum genannten Zeitpunkt der 57-Jährige und ein 39-Jähriger aus Lienen mit ihren Pkw entgegengekommen. Beim Vorbeifahren kam es zur Kollision der beiden Autos. Die beiden Männer hielten an, machten sich gegenseitig Vorwürfe, nicht weit genug rechts gefahren zu sein. „Alles in einem moderaten Tonfall“, heißt es im Polizeibericht. Zum Austausch der Personalien kam es allerdings nicht.

Der 57-Jährge habe dann gesagt, er werde die Polizei anrufen, damit der Unfallhergang geklärt werde. Doch statt zum Telefon griff er zum Autoschlüssel und fuhr von der Unfallstelle davon – einen verdatterten 39-Jährigen dort stehen lassend.

Der Lienener hatte sich allerdings das Kennzeichen am Auto des Unfallgegners gemerkt, so dass die Polizei den Glandorfer schnell ermittelt hatte.

Den an den beiden Wagen entstandenen Sachschaden beziffern die Beamten auf insgesamt 400 Euro. Gegen den Fahrzeugführer aus Glandorf läuft jetzt ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens von einer Unfallstelle.