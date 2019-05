Rückblick: Nach der Entscheidung des Bundesverkehrsministeriums , die Strecke von Düsseldorf nach Münster bis Osnabrück zu verlängern, fielen in den Planungen teilweise Halte der Verdichterzüge der Regionalbahn (RB66) weg. Betroffen war auch der Bahnhof in Kattenvenne zu den Hauptverkehrszeiten (WN berichtete). Die zuständigen Behörden, ZVM in Münster sowie LNVG in Osnabrück, wurden nach dem Eingang vielfacher Bedenken aufgefordert, den grundlegenden Fahrplanentwurf des Bundes an die örtlichen Begebenheiten anzupassen und den Halbstundentakt zu den Hauptverkehrszeiten weiterhin einzuplanen.

Der von ZVM (Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland) und LNVG (Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen) erarbeitete Entwurf, der den Erhalt des Halbstundentaktes vorsieht, wurde Anfang April bei der Deutschen Bahn Netz AG eingereicht. Die ist Ansprechpartner für die Bestellung eines neuen Fahrplanentwurfes für den Streckenabschnitt zwischen Münster und Osnabrück.

Zudem wurde ein Lösungsansatz gefunden, um auch den stark frequentierten Zug um 6.49 Uhr vom Haltepunkt Kattenvenne nach Osnabrück in ähnlicher Weise zu bedienen. Die Entscheidung darüber trifft die Deutsche Bahn Netz im Spätsommer, der neue Fahrplan könnte dann zu Mitte Dezember gültig werden, erfuhren die Ausschussmitglieder

„Es steht noch nichts fest“, erklärte Bürgermeister Arne Strietelmeier und sagte weiter. „Wir machen aber die richtigen Schritte in die richtige Richtung.“ Letztendlich entscheide die Deutsche Bahn Netz, ob am bisherigen Takt der Bahn festgehalten werden kann.

Strietelmeier dankte allen Unterstützern, vor allem den Aktiven in Kattenvenne, für deren Einsatz. „Es funktioniert gut, wenn alle an einem Strang ziehen“, betonte er. Das meinte auch der Ausschussvorsitzende Georg Kubitz: „Es haben alle Beteiligten getan, was geht.“