Kritik gab es gleich zu Beginn der Ratssitzung am Montagabend zum Thema baulicher Zustand der ehemaligen Hauptschule. Vor zwei oder drei Jahren seien im Gebäude Fenster und Türen ausgetauscht worden. „Jetzt ist von einem Sanierungsstau von 1,5 Millionen Euro die Rede, gibt es in der Verwaltung kein Konzept?“, wollte ein Bürger in der Einwohnerfragestunde wissen.

Eine klare Antwort gab es in der Ratssitzung – in der das Thema auf der Tagesordnung stand – nicht. Immerhin ist von der Verwaltung ein Wertgutachten in Auftrag gegeben worden. Die Ergebnisse dieser Begutachtung sollen in der nächsten Sitzung des Bauausschusses vorgelegt werden.

Doch manches, was in der Immobilie im Argen liegt, hat dringenden Handlungsbedarf. Beispielsweise die Toilettenanlage, wo Feuchtigkeit durch das Flachdach eindringt. Für Michael Stehr ein „substanzgefährdender Mangel“. Dieser müsse sofort beseitigt werden, auch wenn das zunächst nur provisorisch erfolge, argumentierte der Vorsitzende der CDU-Fraktion. Finanziert werden könnte diese Reparatur eventuell aus Geldern der Schulpauschale, regte der Christdemokrat an.

Heiner Peters vom Bündnis für Ökologie und Demokratie sprach einen weiteren Aspekt an. „Die freie Waldorfschule ist die einzige weiterführende Schule im Ort. Der Rat sollte sagen, dass er weiter volle Unterstützung leisten will.“ Was für ihn einschließt, dass der Unterricht am Lührmanns Weg weiterlaufen muss, wenn Sanierungsarbeiten in Angriff genommen werden.

„Die Schule zieht keiner in Zweifel“, stellte Reinhard Otte fest. Es gehe um das Gebäude und ein Konzept für dessen Sanierung. Der Fraktionsvorsitzende der SPD regte an, dass die nächste Sitzung des Bauausschusses in der Aula der Schule stattfinden könnte. „Dann können wir uns vorher selbst ein Bild machen.“

Dass substanzgefährdende Schäden sofort beseitigt werden sollen, darauf hatte sich schon die interfraktionelle Runde des Rates verständigt. Daran erinnerte Bündnis-Sprecher Georg Kubitz. Was auf die Toilettenanlage im Außenbereich und die Dachfläche über dem Küchenbereich zutrifft. Fürs Klo werden Minimum 20 000 Euro fällig, für das Dach mindestens 27 000 Euro. Beide Beträge sind grobe Schätzungen des Architekten.