Bis zum neuen Schuljahr soll es eine Regelung für die Übermittagbetreuung der Lienener Grundschüler geben, die jedem Kind einen Platz zur Verfügung stellt. Das kündigte Arne Strietelmeier in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates an. Derzeit werden 25 derartige Plätze vorgehalten. Zu wenig, denn von den Eltern ist Bedarf für weitere 25 Plätze angemeldet worden.

Nach Angaben des Bürgermeisters ist das Angebot der offenen Ganztagsgrundschule in Lienen nicht so gefragt wie die Übermittagsbetreuung. Die wird derzeit vom „Fifikus“ organisiert, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts von Elke Alke und Andrea Nahrendorf. In der Sitzung des Schulausschusses war überlegt worden, die Übermittagbetreuung an einen Träger zu übergeben. Zudem sollen die Eltern befragt werden, ob sie bereit wären, mehr als 30 Euro im Monat für dieses Angebot zu bezahlen.

Das sind sie in der Tat, wie Sabrina Kramer (SPD) berichtete. Allerdings mit der Einschränkung, „dass genügend Plätze zur Verfügung stehen“. Im Gegensatz zur Grundschule Kattenvenne, wo der Förderverein Träger der Übermittagbetreuung ist, sieht sich der Förderverein der Grundschule Lienen nach ihren Worten nicht in der Lage, die Übermittagbetreuung in seine Hände zu nehmen. „Da müsste ein anderer Träger gefunden werden.“

Dass die zusätzlichen 25 Plätze mit Beginn des neuen Schuljahres im August zur Verfügung stehen, davon geht der Bürgermeister aus. Möglicherweise könnte das Obergeschoss des alten Feuerwehrgerätehauses – es liegt unmittelbar an der Grundschule – für diesen Zweck genutzt werden.