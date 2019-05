Das Büro sieht aus, als würde es nicht benutzt. Keine Akten auf dem Tisch, keine organisierte Unordnung, die auf viel Arbeit hinweist. Ist Sebastian Döring so ein ordentlicher Mensch, dass nirgendwo etwas herumliegt? „Nein“, sagt er und schmunzelnd. So manches ist in Kisten verpackt, viele Akten sind an die Kollegen verteilt. Döring hat alles geregelt für einen nahtlosen Übergang. Heute ist sein letzter Arbeitstag in der Gemeindeverwaltung. Der Leiter des Bauamtes wendet sich ab dem 1. Juni neuen Aufgaben in der Stadt Bad Wünnenberg zu.

Keine zwei Jahre, genauer gesagt seit dem 1. September 2017, lag die Amtsleitung in seinen Händen. Viel ist seitdem geschehen, angestoßen und umgesetzt worden. In Kattenvenne sei Bauland erworben worden, in Lienen gebe es zeitnah Erfolg versprechende Gespräche.

Einige Bebauungspläne seien geändert worden, um zukunftsfähige Bauten in der Gemeinde errichten zu können. Ein Straßenzustandskataster werde ebenso erstellt wie ein digitales Kanalkataster und eine Bestandsanalyse zu Kläranlage und Pumpwerken.

Auch im Barfußpark und am Dorfteich wird etwas geschehen, listet Döring auf. Die Aufenthaltsqualität werde verbessert durch Sitzmöbel und Spielgeräte, Blumen und Büsche. Die Wege sollen barrierefrei werden. Der Teich solle „erlebbar“ gemacht werden. Ende dieses oder Anfang des nächsten Jahres solle es losgehen.

Was Döring auch wichtig ist: „Wir haben die Strukturen im Fachbereich verändert.“ So sei ein zentrales Gebäude- und Liegenschaftsmanagement aufgebaut und die Aufgaben seien neu verteilt worden. „Es ist alles auf sehr gutem Weg“, findet der scheidende Leiter. Eines hätte er noch gerne in Lienen miterlebt: den kompletten Bau der Dorfentlastungsstraße. Aber auch hier ist er optimistisch, es würden gute Gespräche geführt.

Im Bereich des Klimaschutzkonzeptes habe sich Lienen um Fördermittel beworben. So soll die Straßenbeleuchtung auf LED-Licht umgestellt werden. Er rechne jeden Tag mit einem entsprechenden Bescheid, so Döring. Vielleicht flattert der ja heute noch auf seinen Tisch.

Apropos Klimaschutz: Was hält Döring davon, in Kommunen den Klimanotstand auszurufen? Er schmunzelt. Das sei ja eher ein Statement und kaum greifbar, findet er. Es geht darum, dass der Klimaschutz bei allen Beschlüssen im Auge behalten wird. In Lienen sei man so gut aufgestellt, dass das bereits umgesetzt werde.

Sebastian Döring verlässt ein gut bestelltes Feld und kann sich neuen Aufgaben in Bad Wünnenberg zuwenden. Darauf freut er sich bereits, besonders, da die Stadt näher an seinem Heimatort liegt, wo er mit seiner Frau lebt. Trotzdem geht der 32-Jährige auch mit einem weinenden Auge. Oder, wie er es selbst ausdrückt: „Ich fühle mich zwiegespalten.“