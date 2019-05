Über die Lengericher Straße kommend werden die Pedaleure ein kurzes Stück auf der Dorfentlastungsstraße fahren und dann nach links in Richtung Holperdorp abbiegen. Ob es auf der Serpentinen-Strecke Ausreißversuche geben wird, sich die Spreu vom Weizen trennt? Diese Frage wird erst am Tag der Deutschen Einheit beantwortet.

Nach Überfahren des Kamms des Teutoburger Waldes geht es in Richtung Bad Iburg. Direkt am Ende des Lienener Gemeindegebiets biegt die Karawane dann links ab, um am Nordrand des Teuto an Georgsmarienhütte und Hasbergen vorbei in Richtung Lengerich zu sausen. Von dort geht es wieder Richtung Lienen für eine zweite Runde durch den Teutoburger Wald.

Die Hobby-Rennradfahrer, die sich auf die 130 Kilometer lange Jedermann-Schleife begeben, haben es etwas einfacher – sie müssen nur einmal die Serpentinen in Holperdorp hochstrampeln.

Natürlich wird dieses Radrennen – das drittgrößte in Deutschland – einige Verkehrsbehinderungen mit sich bringen. Doch die Gemeinde Lienen ist da außen vor. „Wir haben zusammen mit den Organisatoren, Verkehrsbehörde und Polizei die Strecke abgefahren und entsprechend auf notwendige Absperrungen hingewiesen“, berichtet Christian Brüger dem Gemeinderat. Das war´s dann aber auch für die Gemeinde. Absperrgitter, Personal für die Einweisung der Rennradfahrer und Streckenposten – „da ist die Gemeinde außen vor. Dafür müssen die Organisatoren sorgen“, so der Leiter des Fachdienstes Ordnung, Bildung, Soziales.