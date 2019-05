Am Pfingstwochenende ist es soweit: Der Schützenverein Amkenheide feiert sein Schützenfest. Antreten am Pfingstsamstag ist um 15 Uhr am Festplatz. Dort ist dann ein Umtrunk mit dem amtierenden König Karl-Heinz Grave . Eine Abordnung legt einen Kranz am Ehrenmal nieder. Darauf weist der Verein in einer Pressemitteilung hin.

Um 16 Uhr beginnt am Schießstand in „Schowen Wäldchen“ das Königsschießen. Für 19 Uhr ist die Proklamation der neuen Majestät geplant. Nach der Übergabe der Kette geht es zurück zum Festzelt. Dort beginnt um 20 Uhr der öffentliche Festball mit der Band „Street Light“.

Auf der Mega-Party im vergangenen Jahr gab es Live-Musik. Das wird auch in diesem Jahr so sein. Dafür wurde erneut die Top-Band „Q5 New Style“ aus Holland verpflichtet. Neben Auftritten in Holland und Deutschland spielt die Band auf Mallorca. Unterstützt wird sie von einem DJ. Einlass ist ab 21 Uhr. Nach dem Jugendschutzgesetz ist für Jugendliche unter 16 Jahren kein Einlass, heißt es in der Mitteilung der Amkenheider Schützen.

Am Pfingstmontag ist um 13.30 Uhr Antreten am Festplatz. Anschließend werden die Königin und der Hofstaat ausgeholt. Am Festplatz gibt es ab 15 Uhr ein Rahmenprogramm mit Cafeteria, Tombola, Kinderbelustigung und Platzkonzert mit dem Musikverein Ostbevern. Ab 19 Uhr ist öffentlicher Festball mit „music for fun“.

Chargen Hauptmann: Eckhard Hooge; Feldwebel: Herbert Fiegenbaum; Zugführer 1. Zug: Holger Peters; Fahnenoffiziere: Rüdiger Blom, Markus Gräler, Ralf Schilling; Scheibenoffizier: Martin Sander. ...

Damit es ein gelungenes Fest wird, muss noch gearbeitet werden. Auf der Schützenfestversammlung wurden folgende Arbeitseinsätze festgelegt: Dienstag, 4. Juni, 17 Uhr Balken abräumen; Donnerstag, 6. Juni, 15.30 Uhr vom Saal Daweke Abfahrt zum Grünholen, ab 18 Uhr Bogen stecken und aufstellen; Freitag, 7. Juni, 14 Uhr ab Saal Daweke Birken holen sowie Festplatz und Zelt herrichten und schmücken.