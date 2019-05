New Orleans nach Kattenvenne bringen? Da gibt es wahrscheinlich nur eine Möglichkeit: eine Band, die im Heckentheater auftritt. So wird es sein am Samstag, 1. Juni, ab 19 Uhr, wenn die Dixieland-Jazzband „ Golden Slippers “ aufspielt.

Die siebenköpfige Formation aus dem Saarland spielt seit über 15 Jahren in gleicher Besetzung – von wenigen Ausnahmen abgesehen. Mit ihrem Repertoire erfreuen sie Zuhörer nicht nur in ihrer Heimat, sondern in weiten Teilen Deutschlands.

Neben den klassischen Standards, beispielsweise von Benny Goodmann oder Louis Armstrong, spielen die Golden Slippers auch neuzeitliche Titel, die von ihnen in den Dixieland-Stil adaptiert worden sind. Das Hauptaugenmerk gilt dabei der Originalität. So hat sich das Ensemble nicht nur durch solistische Darbietungen, sondern auch und vor allem mit einer unverwechselbaren lockeren, mitunter komödiantischen Art der Performance einen Namen gemacht, heißt es zum Konzert auf der Internetseite des Heckentheaters.

Ihr musikalisches Können haben sie schon oft – auch da in der Tradition des Mississippi-Styles – als Bordkapelle auf Saar-, Mosel- und Rheinschiffen unter Beweis gestellt. Beim renommierten jährlichen Internationalen Dixieland Festival in Dresden sind die Golden Slippers keine Unbekannten mehr.