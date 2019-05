Bündnis-Antrag findet Zustimmung im Rat

Doch der Teufel steckte im Detail. Zwar können Kommunen, so wie Reiner Deutsch sagte, eine Satzung erlassen. Wie die aussehen muss, ist noch unklar. „Es fehlt die entsprechende Rechtsverordnung des Landes dazu“, informierte Bauamtsleiter Sebastian Döring . Und so wurde munter über den Antrag des Bündnis für Ökologie und Demokratie auf Erlass einer Satzung für Fahrradstellplätze im Bereich des Bebauungsplans Parkstraße diskutiert.

Foto: Matthias Ahlke

Georg Kubitz , Sprecher des Bündnisses, räumte zwar ein, das es „sicher größere Probleme in Lienen gibt“. Gleichwohl sah er Handlungsbedarf mit Blick auf die Pläne für den Jägerhof. Vier Fahrradstellplätze je Haus schienen ihm „viel zu wenig“. Zudem erinnerte er an die Sitzung des Bauausschusses und die interfraktionelle Runde, in der man das auch so gesehen habe. Seine Fraktion fordere für diesen Bereich eine Satzung, in der mehr Stellplätze für Fietzen vorgeschrieben werden.

Reinhard Otte war das zu kurz gegriffen. „Es geht nicht nur um Fahrräder, wir brauchen eine Regelung für Stellplätze allgemein, also auch für Autos“, so der SPD-Fraktionsvorsitzende. Eine Argumentation, der Georg Kubitz folgte und entsprechend das „Fahrrad“ aus dem Fraktionsantrag streichen ließ.

Auch wenn Bürgermeister Arne Strietelmeier anmahnte, „es geht heute um einen Auftrag für die Verwaltung“ – zunächst sah es nicht danach aus, als ob sein Wunsch in Erfüllung gehen würde. Einer möglichen Lösung – mittels Anhang zur Satzung Vorgaben für einen begrenzten Teil des Gemeindegebietes zu machen – schob Sebastian Döring mit dem Hinweis auf die fehlende Rechtsverordnung des Landes einen Riegel vor.

Der Hinweis, dass bei dem Neubauprojekt auch Fahrradstellplätze vorgesehen seien, stellte Michael Stehr mit Blick auf die Planung nicht zufrieden. „Niemand wird sein 2000-Euro-E-Bike im öffentlichen Raum abstellen“, war sich der CDU-Fraktionschef sicher. Auch wenn die Stellplätze auf privatem Grund seien, könnten sie von jedermann eingesehen werden.

Die Gemeindeverwaltung wird jetzt eine entsprechende Satzung vorbereiten. Die soll dann im Bauausschuss beraten werden.