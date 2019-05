„Der Münsterland-Ritt ist das ideale Format, um die Schönheit des Münsterlandes auch über die Grenzen hinaus bekannt zu machen“, sagte Michael Kösters , Bereichsleiter Tourismus und Generalbevollmächtigter beim Münsterland e.V. „Über die Hälfte der Teilnehmer kamen aus Duisburg, Düsseldorf, Hamminkeln oder auch Willich. Das zeigt, dass unsere Region auch von außen als lohnendes Ausflugsziel wahrgenommen wird.“

Start- und Zielpunkt der Tagesroute war das Hotel Waldschlößchen, wo Bürgermeister Arne Strietelmeier die Teilnehmer willkommen hieß. Nach dem Frühstück ging es mit Freunden oder in kleinen Gruppen an den Start, dabei konnten sich die Teilnehmer zwischen einem 25 und einem 34 Kilometer langen Rundkurs entscheiden. Viele Reiterinnen und Reiter nutzten die Möglichkeit, zu mehreren im Trab oder im Galopp nebeneinander zu reiten.

Nach ungefähr der Hälfte der Strecke erwartete die Teilnehmer auf dem Islandpferdegestüt Rauerborg ein Mittagsimbiss. Der weitere Weg führte ebenfalls durch die münsterländische Parklandschaft entlang typisch westfälischer Höfe. Wieder am Waldschlößchen angekommen, konnten sich die Teilnehmer bei Kaffee und Kuchen über die zurückgelegten Kilometer austauschen.

Dass der Ritt gut ankam, zeigten auch die zahlreichen positiven Rückmeldungen. „Einige der Teilnehmer haben sich am Samstag aufgrund der guten Strecke spontan überlegt, noch eine Nacht zu bleiben und auch am Sonntag eine Runde mit dem Pferd zu drehen“, freute sich Projektmanagerin Marion Pleie am Ende des Tages.