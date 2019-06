Für Anja Schmidt von der Tourist-Information kein Grund zur Beunruhigung. „Das liegt innerhalb der statistischen Schwankungsbreite“, sagt sie auf Nachfrage der WN .

Gleiches treffe auf die Zahl der Gäste aus dem Ausland zu. Die ist um fünf auf 159 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Anders das Bild bei den Übernachtungen. Hier haben die Statistiker im Erholungsort ein deutliches Plus von sieben Prozent registriert. 4272 Mal hat zwischen Januar und März ein Gast seinen Kopf in einem Bett in Lienen zur Ruhe gelegt.

Auffällig auch in diesem Bereich: Gäste aus dem Ausland bleiben länger im Ort als deutsche Besucher. 2549 Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland sind gezählt worden. Deren durchschnittliche Verweildauer hat sich um 1,2 auf 16 Tage erhöht.

„Januar bis März sind für den Tourismus eine tote Zeit“, stellt Anja Schmidt fest. Was sie noch an einer anderen Zahl festmacht. Von den gezählten 749 Gästen seien wahrscheinlich an die 680 aus gewerblichen Gründen nach Lienen gekommen.

Ohnehin, so erläutert sie, seien Statistiken immer mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten. So fielen beispielsweise im Winter Kurz-Übernachtungen an den Wochenenden flach. Hinzu kämen weitere 80 Gästebetten, die in der Statistik nicht erfasst werden, weil das Landesamt nur Betriebe mit mindestens zehn Betten erfasse.

Wie sehr Touristik ein Saisongeschäft ist, lässt sich gut an den Zahlen der Besucher aus den benachbarten Niederlanden ablesen. 44 von ihnen haben zwischen Januar und März in Lienen übernachtet. Bei der Gesamtzahl der Gäste aus dem Ausland, übers Jahr gerechnet, stellen die Niederländer mit etwa 1600 Personen den Großteil der gut 2000 ausländischen Besucher.

Noch etwas geben die Zahlen der Tourist-Information her, was aus der Mitteilung des Landesamts nicht ersichtlich wird: Von den gut 7000 Gästen pro Jahr steuern etwa 4000 aus touristischen Gründen den Erholungsort an. Die anderen übernachten, um zu arbeiten.

Betriebe mit mindestens zehn Betten: sechs

Betten insgesamt: 114

– davon angebotene: 111

Camping-Stellplätze: 60

Mittlere Auslastung angebotene Betten: 40,6 Prozent

Gästeankünfte: 749

– darunter aus dem Ausland: 159

Gästeübernachtungen: 4272

– darunter von Gästen aus dem Ausland: 2549

Mittlere Aufenthaltsdauer in Tagen: 5,7

– ausländische Gäste: 16,0

Ein Indiz dafür sind 44 rumänische Staatsbürger, die zwischen Januar und März in Lienen registriert worden sind. Auf ihr Konto gehen insgesamt 961 Übernachtungen. Den Extremwert liefern zwei slowenische Staatsbürger. Auf deren Konto gehen laut Statistik 152 Übernachtungen. Was nichts anderes bedeutet, als dass sie fast die ganzen drei Monate in Lienen gewesen sind – zumindest zum Schlafen.

Auch die 33 Gäste aus Polen und 44 Rumänen bleiben überdurchschnittlich lange im Ort. Bei den Polen sind es 21 Übernachtungen, bei den Rumänen im Durchschnitt noch eine Nacht mehr. Auf diese 77 Menschen entfallen allein 1645 der insgesamt gezählten 2549 Übernachtungen ausländischer Besucher von Januar bis März.