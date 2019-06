Zeitgleich finden Partnerschaftsgottesdienste in Namibia und im Kirchenkreis Wesel statt. Das Blechbläser-Ensemble des Kirchenkreises Tecklenburg wird den Gottesdienst in Lienen musikalisch gestalten. Die Bläsergruppe wird in diesem Sommer zu einer Konzertreise nach Namibia aufbrechen. Im Partnerkirchenkreis Otjiwarongo wird sie gemeinsam mit den dortigen Bläsergruppen Workshops und Konzerte veranstalten. Der Partnerschaftssonntag ist eine Auftaktveranstaltung zu dieser Reise. Nach dem Gottesdienst gibt es ein kleines Konzert in der Kirche.

Annette Salomo, die Vorsitzende des Partnerschaftsausschusses im Kirchenkreis Tecklenburg, informiert: „Wir werden Gäste aus Simbabwe begrüßen und Teilnehmerinnen aus unserem Frauenbegegnungsprojekt ,#thisisme‘, das in den Sommerferien in unserem Kirchenkreis startet. Zehn junge Frauen aus Namibia und zehn junge Frauen aus den Kirchenkreisen Tecklenburg und Wesel werden sich mit Unterschieden und Gemeinsamkeiten der Situation junger Frauen in unseren Gesellschaften auseinandersetzen sowie Projekte und Frauengruppen besuchen. 2020 wird die Begegnung in Namibia fortgesetzt.“

Der Ablauf der Veranstaltungen zum Partnerschaftssonntag: 11 Uhr Gottesdienst in der evangelischen Kirche in Lienen; 12.30 Uhr Mittagimbiss, Kaffee und Kuchen; 13 Uhr Konzert des Blechbläserensembles des Kirchenkreises Tecklenburg, danach offener Ausklang.