Kulturlandschaft mit klarer Botschaft

Lienen -

Rückblick: Am 24. Mai 1995 wurde der erste Grüne Pfad als Fahrradtour in Lienen eröffnet, damals organisiert vom Landwirtschaftlichen Ortsverein, dem Heimatverein, den Landfrauen und der Tourist-Information. „Niemand von uns hatte vor“, so berichte Anneliese Harde jetzt bei der Begrüßung, „über 25 Jahre in Lienen einen Grünen Pfad zu organisieren.“ Doch das Angebot sei in jedem Jahr immer wieder gut angenommen worden – als Radtour und Wanderstrecke.