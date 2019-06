Menschen für Geschichte begeistert

Die stellvertretende Landrätin Gisela Köster begrüßte zur Preisverleihung im Kulturspeicher Dörenthe zahlreiche Ehrengäste. Sie würdigte das weitreichende Wirken Dr. Spannhoffs im Kreis Steinfurt, das an vielen Stellen sichtbar wird. Die Gemeinde Lienen, der Kreisheimatbund oder die Redaktion des Kreis-Jahrbuches könnten zuverlässig auf fundierte Beiträge zur Ortsgeschichte zählen. Seine Bandbreite an Themen sei unerschöpflich und die Kommunikationsfähigkeit meisterlich, betonte Köster.

Die Kulturdezernentin des LWL, Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger, stellte zunächst einige Arbeitsgebiete und Institutionen des Landschaftsverbandes vor. Die Herausforderungen der Digitalisierung finden in ein neues kulturpolitisches Konzept ebenso Eingang wie strategische Zukunftsprojekte, Ehrenamt und Heimatverbundenheit. „Dem Preisträger ist es immer gelungen, die Menschen mit seinen Forschungen mitzunehmen und sie stolz zu machen auf unsere wunderbare, geschichtsträchtige Region“, hob die Landesrätin hervor. Sie überreichte die von Matthias Löb, Direktor des Landschaftsverbandes, unterzeichnete Urkunde.

„Dr. Spannhoff ist ein ausgewiesener Landeshistoriker, der im Ehrenamt mit außerordentlichem Engagement die westfälische Landesgeschichte – insbesondere die des Tecklenburger Landes – erforscht und seine Ergebnisse einer breiten Leser- und Zuhörerschaft vermittelt“, heißt es in der Begründung des Rates für westfälische Landeskunde. Dabei habe er nicht nur die Fachwissenschaft im Auge, sondern stets auch geschichts- und heimatinteressierte Bürger.

Die Laudatio auf den Preisträger hielt Professor Dr. Werner Freitag vom Historischen Seminar der Universität Münster. Er verwies auf umfangreiche und qualitätsvolle Publikationen, die Dr. Spannhoff ehrenamtlich erstellt hat oder weiter betreut. Bereits während seines Studiums in Münster habe er außerordentliches Interesse an der Geschichte der ländlichen Gesellschaft gezeigt und 2013 eine mit „sehr gut“ benotete Dissertationsschrift über die Kirchhofverlagerungen im Kreis Tecklenburg von 1780 bis 1890 vorgelegt. „Dr. Spannhoff verbindet in seinen wissenschaftlichen Beiträgen den neuesten Stand der Forschung mit genuin landesgeschichtlichem Interesse“, so Professor Freitag. Heute betätigt sich der Geehrte als Vorsitzender der Forschungsgemeinschaft zur Geschichte des Nordmünsterlandes, im Vorstand des Kreisheimatbundes Steinfurt und als Mitglied in der Volkskundlichen Kommission für Westfalen des LWL.

Neben Forschung und Publikation hält der Wissenschaftler Vorträge, die nicht nur in der Fachwelt große Beachtung finden. Von seiner Kunst, komplexe Inhalte verständlich darzustellen, konnten sich die Zuhörer in Dörenthe ein Bild machen. In seinem historischen Abriss „Vor Kaysers Caroli Magni Zeiten schon lengst mächtige und weitberühmte Herren gewesen“ stellte Dr. Spannhoff auf der Grundlage des Buches „Des Heil. Röm. Reichs uhralte hochlöblich Graffschaft Tekelenburg“ von Gerhard Arnold Rump aus dem Jahr 1672 Überlegungen zum Ursprungsmythos der Grafen von Tecklenburg an. Rump hatte eine fiktive Abfolge von Vorfahren erfunden und den Mitgliedern des Tecklenburger Grafengeschlechts eine Herkunft aus dem Hochadel verschafft, die ihnen nicht zustand. Eine solche Historiografie sei typisch für die frühneuzeitliche Geschichtsschreibung gewesen. Sie schuf eine göttliche Legitimation für den Herrschaftsanspruch, erläuterte der Referent.