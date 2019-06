Monitore, Koffer und Kartons abgeladen

Aktuell bot sich ein solches Müll-Bild am Lührmannsweg, unweit der Waldorfschule. Daniel Püttcher, Kämmerer und allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters, findet ein solches Verhalten gerade in der Nähe von Schulen besonders verwerflich: „Die Schüler laufen da jeden Tag dran vorbei. Es hat durch Aufsammeln bereits kleine Schnittverletzungen gegeben.“ Auch auf der angrenzenden Wiese seien oft Müllablagerungen festzustellen, beruft sich Püttcher auf Aussagen von Verantwortlichen der Waldorfschule. Er betont: „Die Container stellen ein zusätzliches Angebot zur Entsorgung von speziellen Abfällen und Kleidung dar.“ Größere Gegenstände aus Glas, wie Vasen oder Schalen, gehörten nicht in oder an die Container, sondern in die Restmülltonne. Elektro-Großgeräte würden auf Anfrage kostenlos abgeholt.

Im vergangenen Jahr hatte es ähnliche Probleme an den Containern am Fuß der Brücke über die Bahn gegeben. Damals versicherte Ordnungsamtsleiter Christian Brüger auf Anfrage der WN, dass die Gemeinde auf jeden Fall versuche, den oder die Verursacher ausfindig zu machen. Ob eine Quittung oder ein Adressaufkleber auf einem Paket – meistens fänden sich irgendwelche Hinweise.

Erhärteten sich die Verdachtsmomente, erfolge eine Anhörung und gegebenenfalls eine Anzeige.