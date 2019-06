Der ältere Fahrer eilte sofort zu einem Haus, um von dort die Feuerwehr zu alarmieren. „Ausgerechnet heute hatte ich mein Handy nicht dabei“, stellt er fest, um lakonisch hinzuzufügen, „damit wäre ich auch nicht schneller gewesen“.

Beim Eintreffen der Lienener Wehr stand die landwirtschaftliche Maschine bereits in Flammen. Die rund 20 Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Einer der am Straßenrand stehenden Bäume war von den Flammen ebenfalls erfasst worden. „Das hatten wir schnell gelöscht, der Baum wird´s überleben, den brauchten wir nur abkühlen“, beschreibt Einsatzleiter Georg Koop die Szene.

Der Trecker war nicht zu retten, brannte fast vollständig aus. Auch die angehängte Spritze wurde vom Feuer zerstört. „Die war leer, ich war auf dem Rückweg vom Acker“, erzählt der Mann, der am Steuer saß. Er hatte den windstillen Morgen genutzt, um auf einem in der nähe liegenden Getreidefeld ein Insektizid auszubringen.

Die Lienener Feuerwehr war mit Wasser und Schaumlöschmitteln gegen den Brand vorgegangen. Den Schaden am Trecker bezifferte die Polizei vor Ort auf rund 35 000 Euro. Vermutliche Ursache des Feuers dürfte ein technischer Defekt am Fahrzeug sein. So lautete zumindest die Einschätzung der Beamten.